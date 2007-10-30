Ющенко надеется, что румынский парламент будет способствовать украинцам в Румынии

Состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством Парламента Румынии – Председателем Сената (Верхней Палаты) Николае ВЕКЕРОЙ и Председателем Палаты депутатов Богданом ОЛТЯНУ.

Собеседники обсудили внутриполитическое положение в Украине, сообщает пресс-служба В.ЮЩЕНКО. В частности, было подчеркнуто – результаты парламентских выборов продемонстрировали, что Украина сделала важный шаг на пути укрепления демократических ценностей в государстве. Стороны также обсудили межпарламентское сотрудничество, европейскую и євроатлантичну интеграцию Украины.

Президент Украины и руководство Парламента Румынии, кроме того, обсудили сотрудничество в вопросах национальных меньшинств. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что румынский парламент в пределах своей компетенции будет способствовать улучшению состояния украинского национального меньшинства в Румынии.

Также Глава украинского государства обратился к румынской стороне с просьбой присоединиться к признанию Голодомора 1932-33 годов актом геноцида Украинского народа.

В конце встречи В.ЮЩЕНКО пригласил руководство румынского парламента посетить Украину с визитом.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 30-31 октября находится с двухдневным официальным визитом в Румынии.