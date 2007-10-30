Объединение двух Корей будет стоить Сеулу триллион долларов

Воссоединение Южной Кореи и КНДР может обойтись Сеулу по меньшей мере в 1 трлн долл., которые потребуются для модернизации устаревшей инфраструктуры КНДР.

К такому выводу пришли эксперты Специального комитета по бюджету и финансам Национальной Ассамблеи Южной Кореи в своем докладе, посвященном проблеме объединения двух стран, передает Reuters.

Южнокорейским экспертам удалось подсчитать, что в случае воссоединения Корейского полуострова в 2015 г., Сеулу потребуется инвестировать 858 млрд долл. в течение 10 лет в подъем северокорейской экономики до необходимого уровня. В случае, если объединение произойдет в 2030 г., потенциальные затраты Сеула в силу стремительно растущего разрыва между двумя экономиками увеличиваются до 1 трлн 320 млрд долл.

В то же время авторы исследования отмечают и ряд положительных сторон воссоединения. Для Сеула таковыми могут стать высвобождение дополнительных средств от демилитаризации Северной Кореи, открытие новых рынков, а также доступ к недорогой земле и дешевым трудовым ресурсам КНДР.

Возможность воссоединения Корейского полуострова начала обсуждаться после того, как впервые в истории двух государств глава Южной Кореи Ким Дэ Джун посетил с визитом КНДР в 2000 г. Этот визит дал импульс к потеплению отношений между странами, до сих пор находящимися в состоянии формального перемирия, которым 54 года назад окончилась Корейская война. Тем не менее, в самой Южной Корее многие оценивают воссоединение двух стран скептически, опасаясь, что это может пошатнуть позиции южнокорейской экономики (на сегодня 13-й в мире), а также привести к массовому наплыву мигрантов из Северной Кореи.

РосБизнесКонсалтинг