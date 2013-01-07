Министр финансов просит греков «потерпеть еще год»

Об этом заявил глава греческого Минфина Яннис Стурнарас местной радиостанции "Вима", передают Вести.ру.

Стурнарас отметил, что 2013 г. будет "еще одним годом терпения". Комментируя ситуацию с высокими налогами на недвижимость, министр подчеркнул, что важно, чтобы все заплатили налоги для достижения поставленных целей.

"Если у нас будет такой менталитет, мы не сможем двигаться вперед. Мы должны потерпеть еще один год. Новых рассрочек не будет, если мы будем отдыхать", - отметил Стурнарас.

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Цель нового налогового законодательства заключалась в том, чтобы получить дополнительные 2,5 млрд евро поступлений в бюджет. По мнению Стурнараса, эта цель будет достигнута. Между тем налоговая нагрузка на малоимущих людей расти не будет. Напомнил глава Минфина и о тех, кто уклоняется от налогов.

"В Америке за уклонение от уплаты налогов штрафуют или сажают в тюрьму. Мы предлагаем такую же реформу. Это положение войдет в налоговый кодекс в апреле или мае", - отметил министр.

Также, по словам министра, расходы на медицинское обслуживание будут сокращаться.