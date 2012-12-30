В Сирии войска Асада ценой 200 жизней захватили город Хомс

Этому предшествовали несколько дней боев между войсками Башара Асада и повстанческими группировками, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Представители сирийской оппозиции утверждают, что при штурме города солдаты Б.Асада убили около 200 человек, включая женщин и детей.

Би-Би-Си отмечает, что пока не располагает подтверждениями этой информации из независимых источников.