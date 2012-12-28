В Минске устроят трезвый Новый год, и будут пропускать через металлодетекторы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.

«Проход будет осуществляться через специализированные пункты пропуска с уже ставший привычной процедурой личного досмотра с использованием как ручных, так и стационарных металлодетекторов», - отметили в ГУВД.

На контроле милиции также будет и площадка у стелы «Минск - город-герой», где в 1.30 1 января состоится новогодний фейерверк.

В милиции не исключили возможность установления мобильных турникетов на праздничных площадках в разных районах города в случае большого скопления граждан.

В ГУВД Мингорисполкома напомнили, что в охраняемые места не будут допускаться нетрезвые граждане. С собой запрещено приносить спиртные напитки, пиво. С обычной водой или безалкогольными напитками пропустят, но емкости должны быть прозрачными, а их объем – не более 0,5 литра. Не пустят также с предметами, которыми можно причинить вред или телесные повреждения окружающим, взрывоопасными веществами, домашними животными. Ограничения распространяются и на пиротехнику (петарды, ракеты, фейерверки). За ее использование предусмотрен штраф.