Президентом Южной Кореи впервые стала женщина

60-летняя дочь бывшего диктатора, кандидат от правящей партии "Сэнури" Пак Кын Хе по итогам голосования обошла своего главного соперника Мун Чже Ина от Объединенной демократической партии, свидетельствуют данные избиркома.

Несмотря на то, что не подсчитаны еще менее 20% бюллетеней, Центральная избирательная комиссия заявила, что Пак обеспечила себе победу на прошедших президентских выборах, набрав 51,6% голосов.

РИА Новости