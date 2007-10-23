От электрошока погибли шесть пьяных… слонов

Шесть диких слонов в индийском штате Мегхалая погибли от удара током, после того, как один из них, напившись украденного у людей рисового пива, свалил столб линии электропередач, сообщает во вторник индийское агентство IANS.

Власти сообщают, что пьяны были все 40 слонов стада. Они метались по рисовым полям в окрестностях деревни Чандан Нукат. Один из самцов решил почесать спину о столб и свалил его. В результате ему на спину упал оголенный провод под напряжением.

Бросившись на помощь товарищу, от электрошока погибли еще пятеро слонов, причем трое из них - молодые особи. Очевидцы происшествия рассказали, что жертв могло быть больше, однако жители деревни прогнали остальных животных с поля.

По словам местных властей, это не первый случай, когда слоны воруют рисовое пиво, которое в некоторых деревнях штата Мегхалая производят в больших количествах. Пьяные животные нередко разрывают на части хижины, разоряют амбары и нападают на людей. В соседнем штате Ассам за последние пять лет в результате нападения слонов погибли 239 человек.

В штатах Мегхалая и Ассам обитают самые крупные в Индии популяции слонов, которых там насчитывается около шести тысяч.

Лента.ру