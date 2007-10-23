Шестерых украинцев обвиняют в незаконном пересечении границы Грузии

Членам экипажа задержанного в грузинских территориальных водах судна „Жезабель-2” (M/V Jezabel-2) под камбоджийским флагом, судовладелец - компания Νinfa Shiping (г. Стамбул), среди которых есть 6 граждан Украины, выдвинуто обвинение в нарушении правил пересечения государственной границы Грузии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Консульское агентство Украины в Батуми,

Представитель агентства встретился с украинскими гражданами. Жалобы от задержанных на состояние здоровья и условия содержания не поступали.

Дело находится на контроле в Консульском агентстве Украины в Батуми, Посольстве Украины в Грузии и в МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, береговая охрана пограничной полиции Грузии 21 октября задержала судно под флагом Камбоджи «Жезабель-2», среди членов экипажа которого граждане Украины.

Экипаж судна состоит из 14 членов, семь из которых граждане Азербайджана, 6 – Украины и один – России. Это капитан судна.

«Жезабель-2» под конвоем было доставлено в порт Поти.

По информации пресс-службы погранполиции, уголовное дело возбуждено по факту незаконного пересечения границы Грузии, перевозки контрабанды и нарушения правил судоходства.

Капитану судна грозит лишение свободы от трех до пяти лет, членам экипажа за незаконное пересечение границы – от двух до четырех лет. Судно-нарушитель также будет оштрафовано на 50 тысяч лари (31,25 тыс. долларов) за нарушение правил судоходства.