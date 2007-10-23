Панда Гу-Гу оставил мальчика без ног

Одна из "звезд" Пекинского зоопарка, восьмилетний самец панды по имени Гу-Гу, в понедельник утром напал на забравшегося в его вольер 15-летнего подростка и покалечил его, сообщает AP. В результате нападения обе ноги мальчика оказались обгрызены до кости.

По словам сотрудника зоопарка, подросток перелез через почти полутораметровый забор, ограждающий территорию, на которой живут две панды, во время кормления животных, после чего Гу-Гу напал на него. Атака продолжалась две-три минуты, затем служителям удалось отвлечь Гу-Гу от ног мальчика. Пострадавший был отправлен в больницу. Как рассказал сотрудник зоопарка, панда чувствует себя хорошо и позже в понедельник с аппетитом подкрепился своей обычной едой - побегами бамбука.

Сам мальчик, приехавший в Пекин с северо-востока страны и занимающийся уличной торговлей вторсырьем, впоследствии объяснил свой поступок любопытством. Как сообщает AFP со ссылкой на полицейские источники, подросток, возможно, страдает мозговым расстройством, а кроме ограждения территории панд, он до того также перелез через забор зоопарка, чтобы не платить за билет.

У 110-килограмового Гу-Гу плохая репутация - в сентябре 2006 года он откусил часть мягких тканей ноги еще одного посетителя своего вольера. Пьяный турист перелез через ограждение с тем, чтобы, по его словам, "обнять пушистого зверька", однако был укушен им, после чего в ответ сам укусил Гу-Гу.

Поведение Гу-Гу далеко не уникально - в Китае панды довольно часто нападают на людей. Так, в октябре 2006 года в заповеднике на юго-западе Китая панда откусила фалангу большого пальца у туриста из США, когда тот попытался ее покормить, а в августе 2007 года в зоопарке китайского города Ланьчжоу в провинции Ганьсу трехлетняя панда напала на сотрудника зоопарка, в результате чего в больнице ему пришлось наложить более ста швов.

Лента.ру