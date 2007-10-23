В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке

Пятую годовщину захвата боевиками Театрального центра на Дубровке отмечают сегодня в Москве.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», к зданию приносят цветы, около него зажигают свечи в память о 130 погибших заложниках.

26 октября у Театрального центра состоится траурная церемония. Именно в этот день пять лет назад, когда здание было взято штурмом, погибли десятки находившихся в заложниках людей.