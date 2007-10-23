В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке
09:41, 23 октября 2007Мир
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Состоится траурная церемония
Пятую годовщину захвата боевиками Театрального центра на Дубровке отмечают сегодня в Москве.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», к зданию приносят цветы, около него зажигают свечи в память о 130 погибших заложниках.
26 октября у Театрального центра состоится траурная церемония. Именно в этот день пять лет назад, когда здание было взято штурмом, погибли десятки находившихся в заложниках людей.
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