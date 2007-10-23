Райс призвала Путина не использовать нефть как политическое оружие

Государственный секретарь США Кондолизза Райс призвала Россию не использовать свои запасы нефти и газа как "политическое оружие", подвергнув критике политику Москвы в вопросе поставок энергоресурсов, передает Reuters.

Она также заявила, что демократические реформы в России смогли сблизить Москву и Вашингтон. Госсекретарь США в своем выступлении, посвященном российско-американским отношениям, признала, что в настоящий момент между двумя странами существует "определенная дистанция", но ситуация далека от времен "холодной войны".

"Мы уважаем интересы России, но никому не будет лучше, если она будет использовать свое нефтегазовое богатство как политический инструмент или относиться к независимым соседям как к прежней сфере влияния", - заявила К.Райс. Она подчеркнула, что не считает объединение Европы и обретение свободы некоторыми странами - бывшими республиками СССР - несправедливым.

Свобода людей выбирать правительства и свобода правительств выбирать свой путь являются источником безопасности, а не угрозы, отметила госсекретарь США. "Россия возвратила себе некоторую силу и сплоченность. Но иногда мы опасаемся, что это означает возвращение в старые времена", - добавила она.

К.Райс отметила также, что по-настоящему сильная Россия в 21-м веке означает государство "не только с сильным центром, но и с сильными, независимыми институтами, независимой судебной системой и законодательством и свободным гражданским обществом, независимыми СМИ и жизнеспособным неправительственным сектором".

РБК