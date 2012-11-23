Оппозиция обвинила президента Египта в государственном перевороте

Так представители оппозиции отреагировали на изменения Конституционной декларации страны, значительно расширяющие полномочия президента, передает Лента.ру.

Изменения, о которых было объявлено в четверг, 22 ноября, дают президенту исключительные полномочия для "защиты революции", а также лишают судебные органы права распускать верхнюю палату парламента и Конституционную комиссию, занимающуюся разработкой нового основного закона страны.

Кроме того, в Конституционную декларацию внесено положение, согласно которому любые законы и указы, подписанные Мурси с момента вступления на пост президента, не могут быть обжалованы или отменены.