Оппозиция обвинила президента Египта в государственном перевороте
02:12, 23 ноября 2012Мир
969 0
Египетская оппозиция обвинила президента Мохаммеда Мурси в государственном перевороте и призвала жителей страны к массовым акциям протеста.
Мухаммед Мурси
Так представители оппозиции отреагировали на изменения Конституционной декларации страны, значительно расширяющие полномочия президента, передает Лента.ру.
Изменения, о которых было объявлено в четверг, 22 ноября, дают президенту исключительные полномочия для "защиты революции", а также лишают судебные органы права распускать верхнюю палату парламента и Конституционную комиссию, занимающуюся разработкой нового основного закона страны.
Кроме того, в Конституционную декларацию внесено положение, согласно которому любые законы и указы, подписанные Мурси с момента вступления на пост президента, не могут быть обжалованы или отменены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter