Саммит ЕС по бюджету открылся с задержкой и тут же прервался

Открытие саммита задержалось примерно на два с половиной часа из-за проходящих двусторонних встреч и сохраняющихся разногласий стран ЕС по показателям будущего финплана. Ряд государств настаивают на замораживании расходов бюджета в связи с кризисом. Евроинституты говорят о необходимости их роста, в том числе для финансирования восстановления роста экономики и борьбы с безработицей.

"Сегодня мы должны принять решение по бюджету союза с 2014 по 2020 годы. Возможно, эта встреча будет длинной и сложной. К счастью, этот вопрос возникает у нас только раз в семь лет", - сказал ван Ромпей.

Начавшись около 23.00 по местному времени, саммит вскоре прервался без решений: "Первая сессия завершилась. Саммит возобновится в 12.00 (пятницы)", - написал ван Ромпей в своем микроблоге в Twitter.

Еврокомиссия, напоминает РИА Новости, более года назад представила законопроект по финплану на 2014-2020 годы, на основе которого будут строиться ежегодные общие бюджеты ЕС. Летом 2012 года ЕК внесла поправки в проект, в том числе в связи со вступлением в ЕС с 2013 года Хорватии. Расходы бюджета в течение семи лет предлагаются на уровне 988 миллиардов евро, доходы - до 1,03 триллиона евро.