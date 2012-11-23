В Израиле находятся несколько тысяч туристов из Украины

Об этом УНИАН сообщила глава департамента Министерства туризма Израиля в странах СНГ Нэта Пелег-Брискин.

«Те туристы, которые находились в Израиле, продолжили свой отдых, гостиницы в основных туристических городах были заполнены. Пока у нас нет точной информации о влиянии сложившейся ситуации спроса на отдых в Израиле, но мы можем с уверенностью сказать, что не было зафиксировано значительного падения спроса», - сказал она.

По словам Н.Пелег-Брискин, что «некоторые туристы переносили свои даты поездки на декабрь или январь», однако, в целом, «запланированные экскурсии не отменялись, паломнические туры из Украины продолжались».

«Мы ожидаем, что украинские туристы приедут к нам на Новый год и Рождество и проведут свой отпуск в Израиле», - сказала она.

Н.Пелег-Брискин отметила, что Министерство туризма Израиля распространило подробную информацию относительно ситуации в Израиле среди украинских и российских туроператоров.

«Мы поддерживаем постоянный контакт и диалог с туриндустрией, делаем новостные рассылки», - сказала она.

По словам Н.Пелег-Брискин, «ответственные органы Израиля внимательно следили за ситуацией и были хорошо подготовлены для обеспечения безопасности и благополучия туристов и своих граждан».

Она также сообщила, что на сегодня в Израиле находятся более 100 тыс. туристов со всего мира и несколько тысяч из Украины.