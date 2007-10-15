”Учёные без границ”

Европейская комиссия начинает процедуру о нарушении законодательство в отношении 17-ти стран-членов, которое не ввели специального визового режима для ученых.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Согласно решению Советы ЕС от 12 октября 2005 года, на протяжении двух лет – до 12 октября 2007 года – все страны-члены ЕС должны были ввести в свое законодательство положение Директивы об облегчении визового режима для ученых, приезжающих в ЕС из третьих стран для проведения научных исследовательских работ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, только 6 стран-членов – Бельгия, Германия, Венгрия, Австрия, Португалия и Румыния – полностью ввели в свое законодательство положение этой Директивы. Еще 4 страны – Франция, Латвия, Литва и Словакия – ввели положение Директивы частично.

Еврокомиссия надеется, что страны-члены, которые не справились со сроками, определенными в Директиве, быстро имплементируют ее положение, во избежание процедуры о нарушении законодательства.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2007 года Совет ЕС одобрил Директиву относительно специальной процедуры принятия научных работников из третьих стран для проведения исследований в странах ЕС. В соответствии с положениями этой Директивы, научные работники, имеющие контракты с научными учреждениями в ЕС, которые готовы взять на себя расходы по содержанию этих научных работников, могут получать в странах-членах виды на проживание продолжительностью на срок осуществления научного проекта. Положения этой Директивы должны были быть введены в законодательство стран-членов до 12 октября 2007 года.