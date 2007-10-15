Польша будет блокировать переговоры России и ЕС о вступлении в ВТО

Польша будет блокировать переговоры России с Евросоюзом о вступлении в Всемирную торговую организацию, - заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Ян-Кшиштоф Ардановский.

Он отметил, что Варшава до сих пор считает российское эмбарго на польские сельскохозяйственные продукты безосновательным, сообщает 5 канал . Господин Ардановский заверил, что страны ЕС поддерживают Польшу. Сейчас же страна находится на перепутье между ограничениями и договоренностями между российской Федерацией и Евросоюзом. Еврочиновник надеется, что заинтересованность России в ВТО побудит ее пересмотреть запрет.