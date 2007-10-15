Муж выбросил жену с шестого этажа за грязную обувь

Житель египетского города эль-Махалля эль-Кобри выбросил свою жену с шестого этажа за то, что она отказалась помыть и начистить его ботинки, пишет газета "Эр-Рая".

Тело женщины, 32-летней домохозяйки Хабибы Кусейр, нашли у подъезда одного из многоэтажных жилых домов прохожие.

Полиция допросила ее мужа, электрика Али Кусейра. Мужчина рассказал, что накануне вечером попросил жену почистить его обувь, но она отказалась. В гневе Али выбросил женщину в открытое окно кухни.

Теперь мужчина ожидает суда.

РИА Новости