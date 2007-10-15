Лукашенко предложил ”Газпрому” прокачивать газ через Беларусь бесплатно

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России отказаться от строительства газопровода Nord Stream в пользу второй ветки газопровода Ямал-Европа, проходящего через Беларусию. Взамен Минск предложил России освободить от налогов транзит газа по территории Беларуси на пять лет. Об этом пишет газета "Коммерсант". По мнению Лукашенко, Россия будет ежегодно терять два миллиарда долларов, "прокачивая нефть по обходному пути".

Издание пишет, что возврат России к проекту строительства второй ветки Ямал-Европа позволит "Газпрому" сэкономить на транзите до 1,46 миллиарда долларов. В конке марта 2007 года зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов говорил, что проект второй ветки трубопровода Ямал-Европа может быть включен в инвестпрограмму 2008 года, однако он туда не попал.

По первой ветке трубопровода Ямал-Европа сейчас прокачивается около 33 миллиардов кубометров газа в год. Строительство второй ветки трубопровода такой же мощности не было начато. Зато Россия решила начать строительство трубопровода Nord Stream, мощностью 27,5 миллиардов кубометров в год. Стоимость второй ветки трубопровода Ямал-Европа оценивается в 2,5 миллиарда долларов, а Nord Stream - в 7-12 миллиардов долларов. Но Nord Stream даст "Газпрому" независимость от стран, через которые идет транзит газа в Европу - Украины и Беларуси.

Издание "Время новостей" отмечает, что свое выступление Лукашенко сделал после известия о том, что цена на газ на 2008 год для Минска составит 67 процентов от европейской цены, согласно ранее заключенному контракту. Таким образом, попытка Минска поторговаться с "Газпромом", для чего 11 октября в Москву приезжала специальная делегация, не удалась.

Газета "Ведомости" напоминает, что 31 декабря 2006 года Беларусь согласилась на новую формулу расчета газовых цен. В 2007 году она составит 100 долларов за тысячу кубометров газа, в 2008 году - 67 процентов от среднеевропейской цены без транспортных расходов, в 2009 году - 80 процентов, 2010 - 90 процентов, а с 2011 года - 100 процентный переход на европейский уровень цены. Аналитики полагают, что в 2008 году цена газа для Беларуси составит 168 долларов за тысячу кубометров.

Лента.ру