Турция предупредила США: отношения могут непоправимо испортиться

Главнокомандующий армии Турции Ясар Буюканит заявил, что военные отношения его страны и США могут непоправимо испортиться, если американский конгресс одобрит резолюцию, признающую геноцид армян в конце XIX - начале ХХ века, передает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ. "Если эта резолюция будет принята и палатой представителей, наши военные отношения с США уже никогда не будут такими как раньше", - заявил генерал.

Он добавил, что американцы, приняв резолюцию, "отстрелят собственную ногу", в частности подразумевая возможный запрет на использование турецких военных аэродромов, откуда США поставляют грузы своим войскам в северную часть Ирака.

10 октября комиссия по международным делам конгресса, несмотря на рекомендации Белого дома, одобрила резолюцию, признающую геноцид армянского народа со стороны Турции. Президент США Джордж Буш за несколько часов до голосования по резолюции в комиссии призвал конгресс не принимать законопроект, так как он может обострить отношения с Турцией, являющейся ключевым союзником США на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что принятие данной резолюции осложнит политику, проводимую США в регионе, а министр обороны США Роберт Гейтс напомнил, что 70% доставляемых авиацией грузов и 30% топлива, направляемых для военных США в Ираке, проходят именно через Турцию. Накануне министр зарубежной торговли Турции Курсад Тузмен отменил свою поездку в Соединенные Штаты в знак протеста против принятия резолюции.

Армения обвиняет Турцию в геноциде в конце XIX - начале ХХ веков, в результате которого погибли 1,5 млн армян. Анкара, в свою очередь, отвергает факт геноцида и утверждает, что гибель армян явилась результатом волнений во время падения Османской империи.

РБК-Украина