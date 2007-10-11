Саакашвили: Грузия - как Финляндия, а Осетия - как Аландские острова

Положение Южной Осетии скоро изменится, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Надеюсь, что так называемое статус-кво, которое создано на данный момент в зоне конфликта в Цхинвальском регионе, долго не задержится, и ОБСЕ должно быть более активной в деле урегулирования этого конфликта", - заявил Саакашвили на совместной с президентом Финляндии Тарьей Халонен пресс-конференции в Хельсинки.

По его словам, несмотря на то, что, согласно нынешним договоренностям, главным посредником в деле урегулирования конфликта и в переговорном процессе является Россия, и Грузия стремится иметь с ней конструктивные отношения, все же требуется поддержка международного сообщества.

Саакашвили представил на пресс-конференции главу назначенной из Тбилиси временной администрации Южной Осетии, бывшего министра обороны непризнанной Республики Южная Осетия Дмитрия Санакоева. Саакашвили рассказал, что в свое время Санакоев боролся с властями Грузии, но сегодня "выбрал мирный путь для развития своего народа и защиты его прав, и для достижения широкой автономии для своего региона".

Президент Грузии отметил, что еще в 90-е годы начал изучал модель автономии Аландских островов, которые входят в состав Финляндии. "Надеюсь, что та модель, которую выбрала Финляндия, будет хорошим опытом и для Грузии в плане мирного урегулирования конфликтов", - сказал Саакашвили. 12 октября на Аландских островах должна пройти презентация этой модели.

Саакашвили также обратил внимание на то, что в свое время у Финляндии были проблемы в отношениях с СССР, но теперь это развитое европейского государство, у которой уже сформированы хорошие отношения с Россией. Глава Грузинского государства выразил надежду, что и Грузия, которая развивается и укрепляет демократические институты, также сможет урегулировать все проблемные вопросы в отношениях с Россией и между двумя странами установятся позитивные партнерские отношения.

В СССР Южная Осетия имела статус автономной области в составе Грузии. В начале 1990-х годов первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа упразднил эту автономию, а после вооруженного конфликта с Тбилиси в 1990-1992 годах Южная Осетия добивается признания своей независимости.

РИА "Новости"