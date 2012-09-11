Взрывы в Ираке взяла на себя Аль-Каида

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Согласно заявлению представителей группировки, эти теракты "являются ответом на кампанию по ликвидации и пыткам в тюрьмах заключенных-суннитов".

Самый кровавый из воскресных терактов произошел около мечети в городе Эль-Амара на юго-востоке Ирака. В результате взрыва двух заминированных автомобилей погибли не менее 16 человек.

Сообщалось также о крупных терактах в городах Киркук на севере страны и в деревне Эд-Дуджейль. В Киркуке жертвами стали по меньшей мере 11 рекрутов, собиравшихся записаться в ряды иракской армии. В Эд-Дуджейле боевики напали на военную базу, погибли 11 военнослужащих. Кроме этого, в результате взрыва двух заминированных автомобилей около французского консульства в городе Насирия, погиб один человек и еще четверо были ранены.

Теракты в воскресенье произошли также в городах Самарра, Басра и Туз-Хурмату.