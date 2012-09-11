В Непале автобус упал в реку: погибли 27 человек

В результате ДТП погибли не менее 27 человек, еще 11 пассажиров получили ранения, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным непальских правоохранительных органов, авария произошла на рассвете примерно в 400 км к северо-западу от столицы Непала Катманду.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Причины аварии выясняются.