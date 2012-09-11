Сорос: Через полгода в ФРГ начнется рецессия

Так считает известный миллиардер и финансист Джордж Сорос, цитируемый агентством MarketWatch.

"Курс на урезание расходов на фоне растущей безработицы толкает Европу в более глубокую рецессию, - считает Сорос. - Это больше не прогноз - это реальность. Народ Германии этого пока не чувствует и не верит, но дела периферии уже плохи. Примерно через полгода рецессия начнется и в ФРГ", пишет РИА "Новости".

По его мнению, немецким властям необходимо отменить свои требования по сокращению госрасходов к другим государствам еврозоны и продолжать курс на дальнейшее сближение экономик валютного союза. Как вариант Сорос предлагает и выход из него для спасения собственной экономики, хотя считает, что лучшим вариантом для Германии в нынешней обстановке является сохранение еврозоны и работа над стимулированием экономического роста, сокращением долгов и обеспечением государственных облигаций.

В качестве альтернативы Сорос отмечает и добровольный роспуск еврозоны: "Если члены зоны евро не могут жить вместе без того, чтобы подталкивать депрессию в союзе, думаю, им лучше отделиться друг от друга по взаимному согласию".

Выход Германии из еврозоны будет иметь разрушительные последствия, но с ними можно будет справиться, чего нельзя сказать об "эффекте домино", который спровоцирует выход хотя бы одной страны с большими долгами из-за оттока капитала и рыночных спекуляций. "Будущее Европейского Союза зависит от политических решений, которые будут приняты в течение ближайшего года", - заключает Сорос.