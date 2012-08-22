Киргизия требует от Беларуси выдать ей брата свергнутого президента

Об этом говорится в заявлении МИД Киргизской Республики, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, в заявлении отмечается, что Министерство иностранных дел Киргизской Республики выражает недоумение и озабоченность в связи с публикациями в российских средствах массовой информации статей и фотографий гражданина Киргизской Республики Бакиева Жаныбека Салиевича, бывшего главы Службы государственной охраны Киргизской Республики, подтверждающих его нахождение на территории Республики Беларусь.

Как известно, отмечает МИД, Ж.Бакиев «находится в международном розыске, в том числе по линии Интерпола, по обвинению в особо тяжких преступлениях, совершенных на территории Кыргызстана. Компетентные органы Киргизской Республики неоднократно обращались в государственные органы Республики Беларусь с просьбой о принятии мер по реализации обязательств, принятых на себя Белорусской стороной согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и другим международным договорам. К глубокому сожалению, Генеральная прокуратура Республики Беларусь стала на путь оправдания Ж.Бакиева и квалифицировала очевидные уголовные преступления как «преследования по признаку политических убеждений».

Киргизия обеспокоена тем, что Ж.Бакиев свободно передвигается по территории Беларуси, «которая является дружественной страной и участницей вышеуказанной Конвенции, а также других международных договоров. Согласно указанной Конвенции «стороны обязаны разыскивать лиц, осуществлять уголовное преследование, выдавать лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение».

Отмечается, что в связи с указанным фактом, 21 августа т.г. в МИД Киргизской Республики был приглашен Посол Республики Беларусь В.Денисенко, которому вручена вербальная нота.

«Киргизская сторона выражает надежду, что Белорусской стороной все-таки будут предприняты исчерпывающие меры по немедленному задержанию и экстрадиции Ж.Бакиева в Киргизскую Республику», - говорится в заявлении МИДа.

Как отмечает Лента.ру, о том, что брат К.Бакиева находится в Беларуси, киргизские спецслужбы сообщали еще в 2010 году - после государственного переворота, в результате которого в стране сменилась власть. 20 августа 2012 года активист белорусской оппозиции Михаил Пашкевич сфотографировал Ж.Бакиева возле минского кафе "Грюнвальд". Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Facebook.

После его публикации в МИД Киргизии был вызван белорусский посол. Ему вручили ноту, в которой внешнеполитическое ведомство "выразило надежду" на то, что белорусская сторона примет исчерпывающие меры по задержанию и экстрадиции Ж.Бакиева в Киргизию. Ответа от белорусской стороны на эту просьбу пока не последовало.

На родине Ж.Бакиева обвиняют в причастности к гибели мятежников, штурмовавших здание правительства в апреле 2010 года (на тот момент Ж.Бакиев возглавлял Службу государственной охраны). Сам он по этому поводу заявлял, что действительно отдал приказ стрелять по нападавшим, но только по тем из них, кто был вооружен. Также брата бывшего киргизского лидера подозревают в похищении и убийстве бывшего главы президентской администрации Медета Садыркулова, который погиб в 2009 году. Еще одно дело, фигурантом которого является Ж.Бакиев, связано с наркотиками, якобы подброшенными в 2006 году руководителю партии "Ата-Мекен" (являвшейся в то время оппозиционной) Омурбеку Текебаеву в аэропорту Манас. Как сообщалось, один из сотрудников аэропорта признался, что подложил в багаж оппозиционера матрешку с героином по указанию Ж.Бакиева, занимавшего тогда должность заместителя главы Службы национальной безопасности. Расследование этого дела возобновили после свержения К.Бакиева.

Сам бывший киргизский лидер, который покинул страну после мятежа, также находится в настоящее время в Беларуси. Ранее официальный Минск отказался экстрадировать его на родину.