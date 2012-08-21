С Pussy Riot хотят получить деньги

И.Рузанкина требует взыскать с девушек 30 тысяч рублей в виде компенсации за нравственные страдания, причиненный ей скандальным панк-молебном в храме Христа Спасителя. В Кунцевский суд поданы еще два подобных иска от жителей Новосибирска

Мосгорсуд перенес на 22 августа рассмотрение жалобы самих участниц Pussy Riot - на продление им ареста в ходе судебного разбирательства до середины января 2013 года, передает Радио «Свобода».

17 августа Хамовнический суд приговорил участниц Pussy Riot Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич к двум годам лишения свободы, признав их виновными в хулиганстве.

Сегодня в полиции сообщили, что уголовное дело в отношении остальных участниц панк-группы выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. На видеоролике, размещенном в интернете, видно, что в панк-молебне участвовали четыре девушки. У группы Pussy Riot нет постоянного состава. По словам самих участниц, в нее входит до 10 человек.