В сенате США дело идет к отмене одних санкций против России и введению других

12 июня глава финансового комитета Макс Бакус представил объединенный законопроект, а 14 июля источник в аппарате комитета подтвердил, что именно этот документ будет поставлен на голосование в среду, пишет РИА «Новости». Ранее многие сенаторы говорили о том, что поддержат документ.

Новый законопроект, отвечающий требованию большинства парламентариев рассматривать торговые и правозащитные вопросы в комплексе, заменит несколько документов о торговле с РФ, которые сенат начал обсуждать в середине марта, а также представленный в 2011 году сенатором-демократом от Мэриленда Бенджамином Кардином документ о визовых санкциях в отношении россиян, якобы причастных к гибели в ноябре 2009 года в следственном изоляторе аудитора инвестфонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

Объединенный законопроект был поддержан единогласно.

После утверждения в финансовом комитете документ рассмотрит юридический комитет сената, затем он поступит на утверждение полным составом палаты. Аналогичный вариант законопроекта должна утвердить палата представителей, затем будет согласован единый текст, после чего документ поступит на подпись президенту.

"Россия станет членом ВТО в следующем месяце. Для нас это крайний срок для принятия решения о предоставлении России статуса нормальных торговых отношений... Увеличение объемов торговли означает больше рабочих мест", - сказал в начале заседания председатель финкомитета Макс Бакус.

Согласно прогнозам, отмена поправки Джексона-Вэника позволит Америке через пять лет удвоить объемы экспорта в Россию до 19 миллиардов долларов.

"Закон Магнитского поможет бороться с нарушениями прав человека в России", - добавил председатель финкомитета.

По словам сенатора, рассмотренный сегодня комитетом законопроект включает в себя не только законопроект о "списке Магнитского", но и предусматривает ряд других мер по борьбе с коррупцией в России.

"Если мы не предоставим России статус нормальных торговых отношений, наши предприниматели не смогут воспользоваться преимуществами, которые дает членство РФ в ВТО. Мы не можем этого допустить... И я благодарен председателю комитета сенатору Бакусу за проявленную им готовность вместе со мной дорабатывать законопроект", - сказал, в свою очередь, глава республиканцев в комитете Орин Хатч.

Законопроект о "списке Магнитского"предусматривает введение визовых и экономических санкций в отношении россиян, причастных, по мнению американской стороны, к нарушениям прав человека.

Поправка Джексона-Вэника была принята конгрессом в 1974 году и вводила ограничения на торговлю с СССР. Причиной принятия поправки стало отсутствие в Советском Союзе свободы эмиграции. Сейчас поправка формально продолжает действовать в отношении России. С 1989 года США ежегодно вводили мораторий на действие поправки, однако конгресс официально ее не отменял. Действующая администрация неоднократно обещала добиться отмены поправки.