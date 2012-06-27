Лукашенко привез к Уго Чавесу сына Николая (фото)

Александр Лукашенко прибыл в Венесуэлу со своим младшим сыном Николаем. Об этом сообщает агентство Белта.

Когда к дворцу в Каракасе подъехал кортеж белорусского лидера, Уго Чавес тепло поприветствовал Александра Лукашенко и попросил позвать его сына Николая. "Сегодня в Венесуэле торжественный день, поскольку мы принимаем Александра Лукашенко и его сына Николая", - сказал Президент Венесуэлы.

Уго Чавес поблагодарил Александра Лукашенко за визит в Венесуэлу, а также передал приветственные слова "работящему, трудолюбивому, скромному, веселому и героическому" народу Беларуси. Он подчеркнул, что президентам предстоит рассмотреть множество проектов, которые уже реализуются, в частности в сферах добычи нефти, газа, нефтехимии, строительства жилья, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и газификации.

Александр Лукашенко в свою очередь заверил, что все договоренности, которые были заключены Беларусью и Венесуэлой, будут выполнены досрочно.

"Некоторые начали сомневаться в серьезных перспективах сотрудничества Беларуси и Венесуэлы, здесь находится мой сын Николай, и это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы сотрудничества, и есть кому перенять эстафету лет через 20-25", - сказал глава белорусского государства.