Франция в шаге от рецессии, но есть и хорошие новости

Как говорится в материалах национального государственного статистического агентства Insee, во II квартале экономический рост остановится, в III квартале - составит 0,1%, а в IV квартале - 0,2%.



Insee прогнозирует, что за текущий год в стране будет сокращено около 25 тыс. рабочих мест, что повысит уровень безработицы с нынешних 10% до 10,3%.



Инфляция в 2012 г. должна составить 2% по сравнению с 2,3% в 2011-м.



Заработная плата в реальном исчислении вырастет на 0,5%. Номинальный рост должен составить 2,5%, передает сообщение РосБизнесКонсалтинг.