Франция в шаге от рецессии, но есть и хорошие новости
04:36, 27 июня 2012Мир
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Экономика Франции сумеет избежать рецессии и вырастет в 2012 г. на 0,4%.
Как говорится в материалах национального государственного статистического агентства Insee, во II квартале экономический рост остановится, в III квартале - составит 0,1%, а в IV квартале - 0,2%.
Insee прогнозирует, что за текущий год в стране будет сокращено около 25 тыс. рабочих мест, что повысит уровень безработицы с нынешних 10% до 10,3%.
Инфляция в 2012 г. должна составить 2% по сравнению с 2,3% в 2011-м.
Заработная плата в реальном исчислении вырастет на 0,5%. Номинальный рост должен составить 2,5%, передает сообщение РосБизнесКонсалтинг.
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