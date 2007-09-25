Фукуда официально избран премьером Японии

Новый глава правящей Либерально- демократической партии Японии (ЛДП) Ясуо ФУКУДА сегодня был избран на пост премьер-министра страны по итогам голосования в нижней палате парламента, передает Рейтер.

В воскресенье ЛДП избрала своим лидером бывшего генерального секретаря кабинета министров 71-летнего Я.ФУКУДУ, выступающего за более близкие отношения государства с регионами.

Ожидается, что, проголосовав за лидера Демократической партии Ичиро ОЗАВА, против кандидатуры Я.ФУКУДЫ выступит верхняя палата парламента, где правящая ЛДП не смогла удержать большинство мест по итогам выборов в июле 2007 года, однако выбор обладающей большим влиянием нижней палаты является решающим.

Я.ФУКУДА должен назначить новый состав своего кабинета позднее во вторник. Как ожидается, он оставит на своих постах многих ключевых министров.

Бывший премьер-министр Японии и лидер ЛДП Синдзо АБЭ подал в отставку 12 сентября.

Правящая партия С.АБЭ не смогла удержать большинство в верхней плате парламента на выборах в июле, а его рейтинг снизился на фоне недовольства населения в отношении пенсионных выплат, и также серии финансовых скандалов с участием министров.