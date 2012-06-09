Особняк Лазаренко в Калифорнии продадут за долги (фото)

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AP и местные СМИ.

В пустующем доме Лазаренко, расположенном в округе Марин, 27-28 мая подростки устроили вечеринку. Они, пишет местное издание Marin Independent Journal, успели разорить несколько комнат в особняке и скрыться до приезда полиции.

После вечеринки из особняка, по данным полиции, исчезла литография Пабло Пикассо, стоящая не менее 30 тысяч долларов. Добычей воров также стали серебряные подсвечники, ноутбуки и кожаные пальто, общей стоимостью 5 тысяч долларов.

В середине апреля 2012 года власти округа Марин объявили, что Лазаренко задолжал за особняк 2,1 миллиона долларов. В эту сумму входят недоплаченные за дом и землю налоги, а также пеня. Сообщалось, что если долг не будет погашен, то уже в августе дом будет выставлен на продажу.

Особняк площадью 6 тысяч кв. м был приобретен связанной с Лазаренко компанией в 1998 году.