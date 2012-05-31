В Казахстане на сгоревшей заставе нашли тела 13 человек

Как сообщает агентство «Новости-Казахстан», об этом заявил первый заместитель директора пограничной службы КНБ Казахстана Турганбек Стамбеков. Официальная причина их смерти не сообщается.

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердил факт ЧП на погранзаставе в Алма-Атинской области на юго-востоке страны, на границе с Китаем, - сообщает «РИА-Новости».

Также сообщается, что на заставе произошел пожар, возможно, речь идет о нападении на пограничников. По неофициальным данным, погибли от восьми до 15 военнослужащих.

"Мы получили информацию о том, что произошло чрезвычайное происшествие. Мы сейчас не можем сказать о количестве погибших. На место вылетела следственная группа, в которую входят сотрудники всех правоохранительных органов", - сказал заместитель председателя КНБ Госман Амрин.

Позже КНБ обещает распространить официальное сообщение о произошедшем.

Ранее в российских СМИ появилась противоречивая информация, что военнослужащие стали жертвами пожара – по одним источникам, и что сначала их убили, а потом сожгли – по другим.

Также писалось, что среди погибших - не только военные, но еще лесник и егерь.

В результате пожара сгорело помещение заставы, а также вещевой и продовольственный склады. В качестве версий рассматривается либо нападение на погранпост, либо неуставные отношения.

Всего в летнее время на данном посту, расположенном на границе с Китаем, несут службу 15 человек. Мобильный пост «Горный» выставляется летом для предотвращения незаконного сбора лечебных трав, за что ранее неоднократно задерживались граждане Китая. Поводом для беспокойства послужило то, что застава не вышла на связь согласно установленному графику. 30 мая, в среду, при прибытии на пост по тревоге военнослужащие обнаружили, что тела пограничников были сложены в одном месте.