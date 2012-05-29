Лукашенко рассердил провал белорусов на Евровидении

Выступление белорусской группы "Litesound" на Евровидении в Баку разочаровало Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТСН.

Президент Беларуси потребовал на следующий год для конкурса найти "уникальнейшего артиста". Лукашенко считает, что отныне Евровидение должно стать делом всей страны, а не только одного канала.

"Нужно также сделать хороший номер, взять уникального артиста, чтобы он смог спеть таким образом, чтобы все специалисты ахнули, а уже потом вся европейская общественность пусть в дальнейшем даст оценку... Сейчас мы потратили огромные деньги, а в конце результат никакой ", - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что нужно довольно серьезно изменить весь подход к этому конкурсу, а также к белорусскому отбору на "Евровидение".

Как известно, группа "Litesound" заняла в первом полуфинале шестнадцатое место из восемнадцати - и таким образом, не прошла в финал.