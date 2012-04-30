Украинские вертолетчики в Конго перелетели на "проблемную территорию"

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, перегруппировка осуществлена в соответствии с решением специального представителя Генерального Секретаря ООН в Демократической Республике Конго Роджера Миса и командующего силами ООН в этой стране генерала Чандера Пракаша.

Как сообщили в Минобороны, вертолеты осуществили посадку на площадке NDROMO, расположенной в 450 км к северу от базового лагеря украинского миротворческого контингента.

"Пара боевых вертолетов Ми-24 и 35 человек личного состава будут составлять основу небольшого гарнизона, который постоянно будет базироваться на территории и под охраной бангладешской бригады Итури", - отметили в МОУ, заметив, что основными задачами, которые возлагает миссия ООН на украинские экипажи, будут воздушная разведка и боевое патрулирование проблемных территорий, выявление перемещения вооруженных групп, проверка общей ситуации в зоне ответственности украинского подразделения и осмотр состояния основных путей и транспортных коммуникаций.

"Экипажи вертолетов Ми-24 будут выполнять работу на площадке NDROMO на протяжении двух недель, после чего состоится ротация людей и техники для проведения регламентных работ", - подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.