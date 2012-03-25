Спецназ Беларуси задержал сотню активистов «Еды вместо бомб»

В Беларуси спецназ задержал около 100 активистов международного движения «Еда вместо бомб» (Food not bombs).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, вчера во Дворце культуры Минского тракторного завода планировался благотворительный концерт в поддержку международного движения «Еда вместо бомб». Но перед началом концерта в зал ворвалась группа бойцов спецназа. Собравшиеся молодые люди были задержаны без объяснения причин.

Справка УНИАН. Международное движение «Еда вместо бомб» пропагандирует принципы взаимопомощи, солидарности, борьбы за социальную справедливость. Например, его активисты бесплатно раздают еду тем, кто в ней нуждается.