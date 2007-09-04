Мороз предупредил ОБСЕ, что Ющенко готовит фальсификацию выборов

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ заявляет, что административные структуры во главе с Президентом готовят фальсификации результатов парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом он сказал сегодня на встрече с представителями Миссии наблюдения за выборами Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В начале встречи А.МОРОЗ высоко оценил роль Миссии «в это непростое время».

Говоря об избирательной кампании, А.МОРОЗ отметил, что «внешне для наблюдателей все будет выглядеть прилично». «Но есть много нюансов, о которых надо знать», - отметил он.

В частности, по словам А.МОРОЗА, Президент принимает участие в предвыборной кампании на стороне одной политической силы, накануне выборов «проведена зачистка руководителей органов исполнительной власти в регионах, вопреки Конституции назначены руководители местных судов». Кроме того, по его словам, «две политические силы, которые инициировали выборы, начали избирательную кампанию задолго до начала избирательной гонки». Кроме этого, отметил А.МОРОЗ, заблокирована работа Конституционного Суда, Центризбирком находится под воздействием Секретариата Президента.

«Другими словами, административные структуры во главе с Президентом готовятся не столько к выборам, сколько к их фальсификациям. Сами выборы организованы антиконституционно», - отметил А.МОРОЗ.

При этом, отметил он, «ради реванша, узурпации власти, авторитаризма обществу навязывается мысль о несовершенстве Конституции».

В свою очередь, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, председатель Миссии Тонет ТИНИСГАРД согласилась с мнением А.МОРОЗА о необходимости более продолжительного пребывания в Украине наблюдателей за выборами.

По ее словам, по завершении избирательной гонки наблюдатели обнародуют свои выводы в соответствующем документе. «Нас всех очень интересует ситуация в Украине», - сказала Т.ТИНИСГАРД.