СМИ: Подозреваемый в убийстве семи человек во Франции мертвый

Подозреваемый в убийстве семи человек в Монтобане и Тулузе 23-летний Мохамед МЕРАХ – мертв.

Об этом сообщают сегодня французские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Согласно сообщениям, после начала штурма квартиры, в которой находился подозреваемый, журналисты слышали активную стрельбу между полицейскими и М.МЕРАХОМ. Подозреваемый, который не подавал признаков жизни с вечера 21 марта, оказывал сопротивление французским полицейским.

В ходе штурма трое полицейских получили ранения.

Как сообщал УНИАН, осада дома, в котором скрывался подозреваемый в убийстве семи человек за период с 11 марта (из которых по меньшей мере двое детей, убитых 19 марта возле еврейской школы в Тулузе), продолжалась более 30 часов.