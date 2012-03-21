«Тулузкий стрелок» хотел привлечь внимание к судьбе палестинцев

Стрельбой возле еврейской школы Тулузы нападающий Мохамед МЕРАХ хотел привлечь внимание к судьбе палестинцев.

Как сообщают сегодня французские СМИ, об этом говорят полицейские со ссылкой на тех, кто ведет переговоры с нападающим, окруженным в одном из домов Тулузы.

Таким способом М.МЕРАХ также хотел выразить неприятие присутствия французских солдат в Афганистане и запрет во Франции носить хиджаб в общественных местах.

Нападающий находится в окружении с сегодняшнего утра, когда элитные силы французской полиции RAID окружили место его пребывания. Переговоры с М.МЕРАХОМ пока продолжаются. По данным французских СМИ, полиция несколько раз пыталась проникнуть в квартиру, в которой находится нападающий, однако каждый раз останавливалась после того, как окруженный начинал стрелять.

Как сообщал УНИАН, утром 19 марта возле еврейской школы Тулузы подозреваемый М.МЕРАХ открыл стрельбу, в результате которой погибло четверо человек, из них двое – дети. Полиция Франции проводит операцию по задержанию подозреваемого.