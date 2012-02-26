Во Франции умер один из самых известных в мире трубачей-виртуозов

В городе Байонна на юго-западе Франции умер один из самых известных в мире трубачей-виртуозов Морис Андре.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на родственников музыканта.

М.Андре скончался в больнице вечером в субботу, 25 февраля. Семья объявила о случившемся в воскресенье. Причину смерти родственники не назвали. Музыканту было 78 лет.

Он считается одним из крупнейших музыкантов XX века, много сделавшим для возрождения интереса к трубе как к серьезному инструменту классической музыки. За свою жизнь М.Андре поучаствовал в записи 250 музыкальных дисков, концертировал с ведущими дирижерами, включая Герберта фон Караяна, Карла Рихтера и Рикардо Мути.

Наряду с концертной деятельностью М.Андре также знаменит как педагог. В 2003 году Международная гильдия трубачей признала его трубачом столетия. В 2004 он дал свой последний концерт.