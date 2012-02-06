В Турции нашли тела двух украинцев с затонувшего судна «Вера»

По информации Посольства Украины в Турецкой Республике, в ходе поисково-спасательной операции 4 февраля были найдены тела двух украинских моряков с судна „Вера”, которое затонуло 31 января с.г. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, ВМС Турции продолжают принимать меры для поисков еще 5 граждан Украины - членов экипажа затонувшего судна.

Кроме того, 4 февраля трое граждан Украины, которые были эвакуированы с судна „Вера” и госпитализированы в больницу г. Эрикли, вернулись в Украину.

Дело продолжает находиться на особом контроле Посольства Украины в Турецкой Республике и Департамента консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, судно „Вера”, которое перевезло груз из России в турецкий порт Измир, затонуло вечером 31 января возле турецкого побережья. На борту судна на момент аварии находились 11 членов экипажа, из которых 10 - граждане Украины. Удалось спасти троих украинцев.

Причиной аварии 114-метрового судна стал сильный шторм.