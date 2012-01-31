США обсудили соглашение о свободной торговле с Грузией
И подтверждают возможность вступления в НАТО
США намерены заключить соглашение о свободной торговле с Грузией, подтвердил президент Барак Обама на встрече с грузинским лидером Михаилом Саакашвили.
"Мы обсуждали пути укрепления наших двусторонних отношений. Страны согласились обсудить также соглашение о свободной торговле. Заключение такого соглашения возможно", - цитирует РИА "Новости".
Президент США подтвердил возможность вступления Грузии в НАТО, а также заявил, что США признают территориальную целостность Грузии в признанных международным сообществом границах.
"Я счастлив и я получил все, что хотел от этой встречи", - сказал в свою очередь Саакашвили, поблагодарив американского коллегу за поддержку и намерение развивать сотрудничество, включая экономическое и оборонное.