США обсудили соглашение о свободной торговле с Грузией

США намерены заключить соглашение о свободной торговле с Грузией, подтвердил президент Барак Обама на встрече с грузинским лидером Михаилом Саакашвили.

"Мы обсуждали пути укрепления наших двусторонних отношений. Страны согласились обсудить также соглашение о свободной торговле. Заключение такого соглашения возможно", - цитирует РИА "Новости".

Президент США подтвердил возможность вступления Грузии в НАТО, а также заявил, что США признают территориальную целостность Грузии в признанных международным сообществом границах.

"Я счастлив и я получил все, что хотел от этой встречи", - сказал в свою очередь Саакашвили, поблагодарив американского коллегу за поддержку и намерение развивать сотрудничество, включая экономическое и оборонное.