Китай подарил Африканскому Союзу 20-этажную штаб-квартиру

В столице Эфиопии Аддис-Абебе лидеры Африканского Союза торжественно открыли свою новую штаб-квартиру. 20-этажное здание было возведено на средства китайского правительства.



По словам председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Цзя Цинлиня, этот дар является «символом углубляющихся отношений». По его словам, Африка - крупнейший торговый партнер Китая, а китайские инвестиции на этом континенте составляют 13 миллиардов долларов.



Сегодня в новой штаб-квартире откроется двухдневный саммит Африканского Союза, объединяющего 54 государства, добавляет Радио Свобода.