В России главному редактору газеты дали срок за заказные статьи

Фрунзенским районным судом города Иваново (Россия) вынесен приговор в отношении главного редактора газеты «Иваново-Пресс», учредителя ООО «Ивпресс» и автора одной из публикаций.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивановской области, указанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

«Установлено, в конце 2009 года главному редактору поступило предложение за вознаграждение разместить в возглавляемой им газете статьи, создающие негативный образ одного из заместителей председателя правительства Ивановской области», - говорится в сообщении.

После получения аванса от заказчика в ноябре и декабре 2009 года в газете «Иваново-Пресс» опубликованы статьи «Тому, кто берет мзду, за державу не обидно» и «Фаворит или баловень судьбы?». Общая сумма «гонораров» составила порядка 100 тыс. руб. (около 3,3 тыс. долл.).

Кроме этого, в январе 2010 года главный редактор по предварительному сговору с учредителем газеты и ее сыном опубликовали еще одну заказную статью –«Народу одержать победу в войне было проще, чем победить чиновников», создающую негативный образ членов правительства Ивановской области.

27 января 2010 года учредитель ООО «Ивпресс» была задержана сотрудниками правоохранительных органов г. Москвы после получения в банке половины «гонорара» - 140 тыс. руб. (более 4,5 тыс. долл.) В этот же день задержаны и другие соучастники.

Главный редактор «Иваново-Пресс» приговорен к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Его соучастникам назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб. (около 11,6 тыс. долл.) каждому. Все осужденные лишены права заниматься журналистской деятельностью на сроки от 6 месяцев до полутора лет.