Обама объявил новую военную стратегию США

Президент США Барак Обама раскрыл детали сокращения военного бюджета на 500 млрд долл. в рамках новой оборонной стратегии страны, сообщает Reuters. Стратегия на будущее десятилетие предполагает сокращение численности армии и военного бюджета во имя восстановления экономического потенциала государства.

Президент США заявил, что американская армия станет более компактной, но сможет сохранить свое превосходство и перенаправит свои усилия на Азиатско-Тихоокеанский регион, передает Би-би-си. Выступая в Пентагоне, американский лидер обнародовал планы по пересмотру военного бюджета США, в соответствии с которыми из вооруженных сил будут уволены несколько тысяч человек.

В преамбуле к стратегии Б.Обама выразил уверенность в том, что за счет увеличения вложений в кибервооружения США сможет уменьшить даже ядерный потенциал, не проиграв при этом в обороноспособности.

"Наша армия будет более компактной. Но мир должен знать, что США сохранят военное превосходство при помощи вооруженных сил, которые будут маневренными и гибкими", - сказал Б.Обама на пресс-конференции. По его словам, сейчас главная задача США - восстановить свою экономическую мощь, и страна "переворачивает страницу десятилетия войны". Кроме того, президент США отметил, что военный бюджет будет продолжать расти, но не такими быстрыми темпами, как раньше.

По словам министра обороны США Леона Панетты, который также присутствовал на пресс-конференции, в американских вооруженных силах изменится соотношение между резервистами и действующими военными, при этом армия сможет быстрее мобилизовать необходимые силы.

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Американские официальные лица настаивают, что президент внимательно следит за динамикой расходов на оборону, руководствуясь при этом результатами пересмотра стратегии профессиональными военными. Представитель Белого дома Джей Карни назвал предстоящие сокращения "хирургическими". Президент, как сообщается, лично участвует в процессе принятия решений в этой области.

5 января не было объявлено о конкретных масштабах сокращений численности вооруженных сил, однако в прессе появились сообщения о том, что в течение следующих 10 лет бюджет армии и корпуса морской пехоты будет сокращен на 10-15%. Это означает уменьшение численности военнослужащих на десятки тысяч человек. При этом планируется усилить боевые возможности американского флота и авиации в Азии, отмечает РосБизнесКонсалтинг.