В Италии Новый год превратился в ночь боевых действий: есть жертвы

По предварительным данным, в новогоднюю ночь в Италии два человека погибли и более ста получили ранения во время запуска петард и фейерверков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету La Repubblica.

Как отмечает издание, праздник превратился в "ночь боевых действий", несмотря на запрет использовать пиротехническую продукцию, введенный мэрами около двух тысяч городов, и изъятия опасной продукции правоохранительными органами.

В частности, в Риме при взрыве петарды погиб 31-летний мужчина, четверо детей получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Второй жертвой празднования нового года стал житель городка Казадрино в провинции Неаполя, который погиб, как отмечает газета, то ли от шальной пули, выпущенной кем-то из его соседей, то ли от взрыва фейерверка, который он запускал рядом со своим рестораном.

Всего же правоохранительным органам на настоящий момент известно о 73 раненых в Неаполе и его окрестностях, которые традиционно становятся "эпицентром" новогоднего сумасшествия, и о 27 пострадавших в окрестностях Салерно.

Кроме того, из-за неосторожного использования пиротехники 14-летний житель Палермо лишился пальца на руке и может также остаться без глаза, сообщает La Repubblica.