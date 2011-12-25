Муж сестры корейского диктатора впервые надел генеральский мундир

14:59, 25 декабря 2011
Мир
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Аналитики бросились к компьютерам

Государственное телевидение Северной Кореи впервые показало Чан Сон Тхэка - дядю нового правителя страны Ким Чен Ына - в генеральской форме. По мнению аналитиков, десятилетиями лишенных официальной информации и приученных угадывать ситуацию в стране по малейшим деталям, свидетельствует о его растущей роли в правительстве.

По сообщениям южнокорейских СМИ, мужа родной сестры скончавшегося главы КНДР Ким Чен Ира показали на одном из гостелеканалов. В видеосюжете он сопровождает племянника на пути к усыпальнице Кымсусан в Пхеньяне, где похоронен бывший лидер.

Ранее в воскресенье стало известно, что государственные СМИ Северной Кореи впервые назвали Ким Чен Ына "верховным главнокомандующим" вооруженными силами. Названный в 2010 году официальным продолжателем дела отца Ким Чен Ын также значится на первом месте в списке комиссии по организации похорон. Это обстоятельство рассматривается многими экспертами как еще одно подтверждение того, что именно он - третий сын Ким Чен Ира - станет новым главой КНДР.

Чан Сон Тхэк когда-то работал в орготделе ЦК Трудовой партии Кореи, ряд западных СМИ иногда называли его преемником Ким Чен Ира. Однако в 2004 году поступала информация, что он лишился своего поста и утратил позиции в руководстве КНДР. Летом 2010 года южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское телевидение сообщило, что Чан Сон Тхэк назначен заместителем председателя Комитета обороны КНДР.

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