Прокурор Казахстана зовет экспертов ООН расследовать беспорядки в стране

Эксперты ООН приглашены для участия в расследовании по делу о массовых беспорядках в городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана, передает ИТАР-ТАСС.

Такое приглашение последовало от Генпрокурора республики Асхата ДАУЛБАЕВА во время его встречи с региональным представителем Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Арменом АРУТЮНЯНОМ.

"Генеральный прокурор Казахстана проинформировал собеседника о текущей ситуации в городе Жанаозен, о принимаемых мерах по стабилизации обстановки и восстановлению города. ДАУЛБАЕВ особо отметил открытость и прозрачность деятельности органов прокуратуры и пригласил экспертов ООН принять участие в процессе расследования случившегося", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

П.АРУТЮНЯН отметил важность принимаемых мер, обратив внимание на необходимость "обеспечения при этом верховенства законности".

16 декабря в городе Жанаозене произошли массовые беспорядки, в которых погибли 16 человек и десятки получили ранения. Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ на следующий день ввел а городе чрезвычайное положение.