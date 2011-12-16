В Казахстане для подавления протестов задействованы войска

В казахстанский город Жанаозен, где в пятницу вспыхнули массовые беспорядки, вводятся войска и бронетехника. Причиной волнений, как сообщают российские средства массовой информации, стало недовольство работников нефтегазовой отрасли размером заработной платы.

По имеющейся информации в столкновениях с полицейскими погибли десять демонстрантов. Есть раненые как среди протестующих, так и среди полицейских. Однако проверить данные, поступающие из официальных и правозащитных источников невозможно. Власти Казахстана отключили в республике систему Twitter, заблокировали сайты независимых медиа, с городом Жанаозен отключена телефонная связь.



Полгода назад нефтяники уже протестовали против низких заработков на предприятиях местной добывающей компании, замечает Радио Свобода.