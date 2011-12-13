Далай-лама обеспокоен состоянием прав человека и демократии в Украине

Духовный лидер буддистов Тибета Далай-лама обеспокоен нынешним состоянием прав человека и демократии в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «Украинская европейская перспектива», об этом он сказал 11 декабря в Праге во время встречи с председателем УЕП Богданом ДАНИЛИШИНЫМ в рамках мероприятий, которые были организованы экс-президентом Чешской Республики Вацлавом ГАВЕЛОМ.

Б.ДАНИЛИШИН, говорится в сообщении, передал Далай-ламе письмо по поводу нынешней ситуации с соблюдением прав человека в Украине, по поводу политических преследований, заключения лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и других оппозиционных деятелей и членов бывшего правительства.

В свою очередь Далай-лама, сообщил Б.ДАНИЛИШИН, отметил: «Подавление политического инакомыслия скрывает в себе внутренние проблемы, которые приводят к тому, что появляется еще больший разрыв в уровне благосостояния, системная коррупция и деградация окружающей среды».

Во встрече с Далай-ламой также принимали участие Бернар КУШНЕР – экс-министр развития и европейских связей Франции, Ширин ЭБАДИ – лауреат Нобелевской премии мира, защитник прав человека (Иран), ЯН Дзяньли – диссидент и правозащитник (Китай) и другие.

«Участники встречи были единодушны в том, что жизнь и свобода человека являются высшим приоритетом, который никто, кроме Творца, у человека не может отнять, а осуществлять суд могут только люди духовно честные и бескомпромиссные. Не могут быть судьями те, у кого нечистая совесть и кто сам, по сути, вор и человек с нечистой совестью», - говорится в сообщении УЕП.

Как сообщал УНИАН, в конце лета Далай-лама среди других влиятельных людей мира подписал открытое письмо, в котором была выражена обеспокоенность по поводу событий в Украине, связанных с арестом Ю.ТИМОШЕНКО и других лидеров оппозиции в Украине.

Письмо, кроме Далай-ламы, подписали, философ и эссеист Андре ГЛЮКСМАН, бывший президент Чехии Вацлав ГАВЕЛ, министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, почетный архиепископ Кейптауна и лауреат Нобелевской премии мира Десмонд ТУТУ, бывший президент Федеративной Республики Германия Рихард фон ВАЙЦЗЕККЕР, председатель российской партии "Яблоко" Григорий ЯВЛИНСКИЙ.