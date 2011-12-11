Бывшие повстанцы не отдают новым властям аэропорт в Триполи

В Ливии в эти выходные были совершены две попытки покушения на командующего новой национальной армией генерала Халифа Хифтера, сообщает Радио Свобода.



Ответственность за произошедшее власти возложили на бывших повстанцев из города Зинтан, воевавших против режима Муамара Каддафи и теперь несогласных с тем, как проходит реформирование вооруженных сил страны. Конфликт, по сообщениям, обострился после того, как военные попытались вытеснить бывших повстанцев из занятого ими аэропорта в Триполи.



В субботу вечером в Триполи в результате нападения на конвой, сопровождавший генерала Хифтера, один его охранник был убит, еще четыре человека ранены. За несколько часов до этого была предпринята первая попытка покушения. Тогда в перестрелке никто не погиб.