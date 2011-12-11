Ядерная энергетика несет огромные потери
16:21, 11 декабря 2011Мир
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Землетрясение в Японии ударило по Франции
Французская государственная компания Areva, занимающаяся производством ядерных реакторов, собирается объявить о больших убытках, сообщил в радиоинтервью министр энергетики Эрик Бессон.
"Я могу подтвердить, что Areva сообщит о потерях. Скорее всего, ее потери будут большими", - цитирует Би-би-си .
Финансовое положение компании сильно пошатнулось после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в результате землетрясения и вызванного им цунами в марте.
На предстоящей неделе руководство Areva, как полагают, также объявит свою новую стратегию.
Франция больше других стран мира зависит от ядерной энергетики: 80% всей электроэнергии страны вырабатывается на АЭС.
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