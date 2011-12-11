Ядерная энергетика несет огромные потери

Французская государственная компания Areva, занимающаяся производством ядерных реакторов, собирается объявить о больших убытках, сообщил в радиоинтервью министр энергетики Эрик Бессон.

"Я могу подтвердить, что Areva сообщит о потерях. Скорее всего, ее потери будут большими", - цитирует Би-би-си .

Финансовое положение компании сильно пошатнулось после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в результате землетрясения и вызванного им цунами в марте.

На предстоящей неделе руководство Areva, как полагают, также объявит свою новую стратегию.

Франция больше других стран мира зависит от ядерной энергетики: 80% всей электроэнергии страны вырабатывается на АЭС.